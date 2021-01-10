В Петербурге ограбили сразу два секс-шопа за ночь

В Петербурге ограбили сразу два секс-шопа за ночь
К счастью, много унести налетчикам на секс-шопы не удалось. Фото: pixabay

Минувшей ночью сразу два интим-магазина в Северной столице стали жертвами злоумышленников — на улице Дыбенко и на Лиговском проспекте.

Сначала неизвестный мужчина заглянул в магазин для взрослых на улице Дыбенко и попытался похитить мягкую игрушку за две тысячи рублей, представленную на витрине. Любитель интимных утех, однако, не успел далеко убежать со своей добычей — на лестнице его догнал сотрудник магазина и передал полиции. Мужчине придется ответить по закону.

Второй инцидент произошел в аналогичной точке на Лиговском проспекте. Неизвестная посетительница долго выбирала себе нижнее белье, а затем обратилась за помощью к продавщице, попросив принести вещи нужного размера. Когда девушка удалилась, клиентка забрала из кассы две тысячи рублей и стремительно покинула магазин.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сочи задержали мужчину, который ограбил банк в Петербурге.

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