Создатель «Ералаша» находится в стабильно тяжелом состоянии

Тем не менее, врачи не видят серьезных поводов для большого волнения.

Создатель «Ералаша» Борис Грачевский находится в больнице уже довольно продолжительное время. Его состояние оценивают как тяжелое, врачи делают все возможное для стабилизации ситуации.

Актер и телеведущий Владимир Долинский, друг Грачевского, поддерживает связь с медиками. Он в разговоре с «Говорит Москва» заверил, что ухудшений состояния нет и это на данный момент – самое главное.

«Поводов для большого волнения вроде бы сейчас нет. Врачи оптимистично смотрят»,

— заявил Долинский.

Напоминаем, что режиссер угодил в больницу до Нового года и до сих пор находится под наблюдением специалистов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лия Ахеджакова опровергла информацию о госпитализации из-за коронавируса. По информации телеканала РЕН ТВ, Ахеджакова якобы попала в одно из медицинских учреждений Москвы еще 7 января.