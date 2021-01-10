Лия Ахеджакова опровергла информацию о госпитализации из-за коронавируса

"Нигде я не в больнице, ничего у меня нет", - прокомментировала Ахеджакова. Фото: Instagram @novosti.znamenitosty

"Нигде я не в больнице, ничего у меня нет", - прокомментировала Ахеджакова. Фото: Instagram @novosti.znamenitosty

В субботу, 9 января, стала распространяться информация о госпитализации 82-летней артистки Лии Ахеджковой якобы из-за коронавирусной инфекции.

Немногим позже известная актриса опровергла слухи о том, что она находится в больницу. Более того, в беседе с изданием «Подъем» Ахеджакова заявила, что не болеет коронавирусом. «Нигде я не в больнице, ничего у меня нет» — сказала актриса.

Напомним, что по информации телеканала РЕН ТВ, Ахеджакова якобы попала в одно из медицинских учреждений Москвы еще 7 января. Причиной госпитализации назывался COVID-19 в сочетании с обострившимися хроническими заболеваниями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о госпитализации коллеги Ахеджаковой по цеху, 86-летней Алисы Фрейндлих. Сейчас актриса находится в реанимации больницы №122 имени Соколова. Врачи, к счастью, отмечают улучшения в её состоянии.