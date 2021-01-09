Фрейндлих, зараженной коронавирусом, становится лучше

Состояние актрисы оценивается как стабильное, есть шанс на восстановление.

Народная артистка СССР Алиса Фрейндлих находится в больнице после заражения коронавирусом. Ее состояние все еще остается тяжелым, но врачи замечают улучшения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственные источники.

В Северо-Западном окружном научно-клиническом центре имени Л.Г. Соколова рассказали, что сделали Фрейндлих компьютерную томографию. Судя по ее результатам, степень поражения легких актрисы уменьшилась и сейчас она идет на поправку. Тем не менее, говорить о выписке пока рано, так как актрисе все еще нужна кислородная поддержка.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что коронавирус унес жизни еще 55 жителей Петербурга за сутки. В Северной столице за весь период пандемии от коронавируса скончались 8 тыс. 259 человек. Помимо этого, петербуржцы продолжают вылечиваться от болезни.