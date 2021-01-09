Коронавирус унес жизни еще 55 жителей Петербурга за сутки

Коронавирусная инфекция продолжает забирать жизни петербуржцев. За минувшие 24 часа от смертельной болезни скончались 55 пациентов.

Об этом стало известно в субботу, 9 января. Согласно данным оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в Северной столице за весь период пандемии от коронавируса скончались 8 тыс. 259 человек. Помимо этого, петербуржцы продолжают вылечиваться от болезни.

За прошедшие сутки от инфекции излечились 1 тыс. 756 пациентов. Таким образом, количество выздоровевших за весь период пандемии составило 162 тыс. 91 человек.

Отметим, что Петербург по-прежнему остается одним из лидеров по суточному приросту новых больных. За минувшие сутки в городе зафиксировали 3 тыс. 17 случаев коронавируса. Врачи установили уже 270 тыс. 19 заболеваний коронавирусом.

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