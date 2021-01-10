В ООН сравнили текущий год с проблемами 1945

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сравнил «войну с коронавирусом» с последствиями 1945 года. Своим мнением он поделился в ходе заседания, приуроченного к 75-й годовщине первого заседания организации. Трансляция выступления велась на YouTube.

По словам Антониу Гутерриш, мир сейчас переживает момент, который до этого был в 1945 году. Он отметил, что в отличие от того времени, сейчас идет другая война, – война против коронавируса, а также у мира хватает и других проблем, о которых рассказал генеральный секретарь ООН.

«Завтра может начаться против террористов в киберпространстве. И мы все еще проигрываем долгую битву с изменением климата», – пояснил в ходе выступления Антониу Гутерриш.

Кроме этого, он поделился о том, что коронавирус вызвал в мире «вакцинный национализм». Это связано с тем, что страны конкурируют за покупку препаратов против болезни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что российской вакциной «Спутник V» уже привились более 1,5 млн человек.