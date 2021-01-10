Российской вакциной «Спутник V» уже привились более 1,5 млн человек

Российской вакциной «Спутник V» уже привились более 1,5 млн человек
Вакцина от коронавируса станет доступнее. Фото: minzdrav.gov.ru

Российский препарат от коронавирусной инфекции использовали уже более полутора миллионов человек в разных странах мира. На данный момент вакцина доступна для жителей России, Белоруссии, Сербии, Аргентины и Боливии.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-релиз Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), препарат имеет хорошие результаты, так как сама вакцина «не вызывает сильной аллергии».

«Более 1,5 миллиона человек уже вакцинированы препаратом «Спутник V», – заключили в РФПИ.

Отметим, что кроме указанных стран, российская вакцина проходит процесс регистрации в странах Евросоюза.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Анна Попова рассказала о ситуации с Covid-19 в России после Нового года. Глава Роспотребнадзора считает, что еще рано говорить о стабилизации в стране, несмотря на снижение уровня заболеваемости.

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