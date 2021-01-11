Стоимость биткоина упала на 11% после рекордного роста

Биткоин продолжает расти и сразу же падать в стоимости. Фото: pixabay.com

Биткоин продолжает расти и сразу же падать в стоимости. Фото: pixabay.com

Стоимость биткоина показала резкое снижение после рекордного роста. Валюта упала на 11,71%, что составляет 35 тыс. 544 доллара.

Данные об этом появились на портале CoinDesk в воскресенье, 10 января. Так по состоянию на 23:52 по московскому времени курс биткоина находился на отметке 36 тыс. 279 долларов, сократившись на 9,88%.

До этого, в четверг, 7 января, биткоин наоборот показал свой исторический максимум. Валюта взлетела рекордным образом, превысив отметку в 40 тыс. долларов.

Напомним, что подорожание валюты началось во второй половине декабря. В целом, состояние биткоина сейчас находится в не самом стабильном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что эксперт прогнозирует подорожание биткоина до $100 тысяч в 2021 году. По его мнению, к концу года биткоин может вырасти в цене до 90 тысяч долларов при позитивном раскладе, до 50 тысяч — при нейтральном сценарии, или упасть до 10 тысяч долларов — при негативном развитии.