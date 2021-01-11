В Петербурге зафиксировано 3004 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Петербурге зафиксировали 3010 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в понедельник, 11 января, в Оперативном штабе по борьбе с пандемией.

На карантине находится 1747 человек. Из них 1478 — на самоизоляции, 269 человек – контактные.

По данным Оперштаба, за последние сутки в России выявлено 23 315 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12 % не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 436 летальных исхода. При этом вылечились 21 786 человек. В списке лидирующих регионов по числу зараженных за сутки по-прежнему Москва, Петербург и Московская область.

С начала пандемии в России выявлено 3 425 269 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 62 273 летальных исходов, выздоровело 2 800 675 пациентов.