В Кудрово пьяные посетители кафе устроили массовую драку

На Пражской улице в Кудрово среди ночи произошла массовая драка. Пьяная компания устроила разбирательства в кафе.

Инцидент произошел в ночь на понедельник, 11 января. У дебоширов возник конфликт с другими посетителями, который дошел до рукоприкладства.

Как сообщил 78.ru, участники потасовки бросались бутылками, а также разбили стекло во входной двери. Сотрудники заведения вызвали полицию. Нарушители порядка бросились попытались бежать с места происшествия, но были задержаны прибывшими правоохранителями.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что драка мигрантов на Арцеуловской закончилась ножевым ранением.