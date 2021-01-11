Первый рабочий день в Петербурге начался с малинового рассвета

Первый рабочий день в Петербурге начался с малинового рассвета
Небо озарилось малиновым рассветом. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Рабочая неделя в Северной столице началась с малинового рассвета. Горожане поделились снимками явления в соцсетях.

Город озарил огненный рассвет в понедельник, 11 января. Жители опубликовали снимки неба в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Кто рано встает, тот малиновый рассвет застает», — написал автор записи.

Огненный рассвет. Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ночь на 11 января стала самой холодной с начала зимы в Петербурге. Сегодня синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться влиянием передней части циклонического вихря.

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