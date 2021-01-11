В Ленобласти обещают метель, сильный ветер и морозы до -24 градусов

На Ленинградскую область надвигается непогода: во вторник в 47 регионе ждут метель, усиление ветра до 15 метров в секунду и ночные морозы до -24 градусов.

Об этом говорится в прогнозе ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». В целом по области установится облачная погода, на востоке будут небольшие прояснения. По всей Ленобласти ночью пройдет снег, днем прогнозируется слабая метель.

Ветер будет дуть с юго-востока. Скорость его порывов днем составит 8-13 метров в секунду, на западе — до 15 метров в секунду.

В ночь на 12 января на западе региона будет от -10 до -15 градусов, на востоке — от 16 до -21, но местами похолодает до -24 градусов. Днем температура воздуха будет колебаться от -6 до -18 градусов в зависимости от района, местами до -22 градусов.

Жителей области предупреждают о гололедице на дорогах. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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