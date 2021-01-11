Петербуржцев предупредили о метели и похолодании 12 января

Петербуржцев предупредили о метели и похолодании 12 января
Заснеженный Петербург. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

Жителей Северной столицы предупредили о метели, которая накроет город во вторник. Температура воздуха опустится до -13 градусов.

Завтра, 12 января, в Петербурге ожидается облачная погода со снегом, днем город может замести метель. В дневное время столбики термометров опустятся до 7-9 градусов мороза.

Как сообщили в МЧС со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ночью похолодает до минус 11-13 градусов. Подует юго-восточный ветер со скоростью 4-9 метро в секунду ночью и до 13 метров в секунду днем.

Атмосферное давление будет понижаться. На дорогах автомобилистов и пешеходов ожидает гололедица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Ленобласти обещают метель, сильный ветер и морозы до -24 градусов.

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