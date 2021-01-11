Власти Петербурга продлили до 1 апреля субсидирование оплаты ЖКУ без заявлений

В Петербурге продлили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ без заявлений. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В Петербурге продлили порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ без заявлений. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

Смольный продлил до 1 апреля порядок предоставления субсидий на оплату ЖКУ без заявлений, сообщили в пресс-службе администрации Петербурга.

Об этом стало известно в понедельник, 11 января. Чиновники оповестили, что, согласно такому порядку, петербуржцам не придется подавать заявления на субсидии, при помощи которых оплачиваются ЖКУ. Они автоматически продлены до 1 апреля.

Ежегодно в Петербурге такими мерами государственной поддержки пользуются более 70 тыс. семей. Обычно жителям города для получения субсидий нужно раз в полгода подавать документы, подтверждающие нуждаемость. Но в апреле 2020 года из-за коронавирусных мер Смольный ввел беззаявительный порядок, согласно которому меры продлеваются автоматически.

В 2020 году субсидии предоставили 74 тыс. семей на сумму 1,2 млрд рублей, из которых 900 млн рублей — в беззаявительном порядке. В среднем на семью выплачивали около 1600 рублей. На 2021 год власти выделили более 1 млрд рублей.

На субсидии могут рассчитывать горожане, у которых каждый месяц на оплату ЖКУ уходит более 14% общего дохода семьи.

Подать заявление на предоставление субсидий можно через в МФЦ, Госуслуги или Городской центр жилищных субсидий.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный проиндексировал меры соцподдержки на 3,4%.