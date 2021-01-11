Петросян показал себя в больнице под капельницей

Юморист рассказал, что старается следить за своим здоровьем.

Народный артист Евгений Петросян рассказал, что побывал в больнице, где ему ставили капельницы. Новостью и фотографией он поделился в Instagram-аккаунте. Юморист отметил, что старается следить за здоровьем, поэтому укрепляет сосуды. Сначала Петросяна осматривают врачи, а затем назначают необходимые лекарства.

Напоминаем, что недавно юморист и его супруга Татьяна Брухунова переболели коронавирусом. Также инфекцией заразился их маленький сын. В итоге никаких серьезных последствий болезни выявлено не было.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что жена Петросяна впервые решилась показать лицо сына. До этого супруги предпочитали держать внешность малыша в секрете. Подписчики обрадовались, когда увидели снимок и отметили, что Ваган очень похож на Петросяна.