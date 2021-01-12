Среди новых владельцев «золотых паспортов» Мальты нашлись тезки бизнесменов из Петербурга

Правительство островного государства Мальта раскрыло имена участников госпрограммы, получивших мальтийское гражданство в обмен на инвестиции в 2019 году. Обладателями «золотых паспортов» стали более 3 тысяч человек, в том числе россияне и тезки предпринимателей из Петербурга.

Как сообщает РБК, среди новых граждан Мальты оказались не менее 300 человек из стран бывшего СССР. В число обладателей «золотых паспортов» также вошли тезки петербургских бизнесменов. Речь идет о Георгии Ведерникове, который является одним из основателей девелопера ЛСР, а также о Андриане Мельникове, который основал сеть магазинов строительных материалов «Петрович».

Отметим, что бизнесмен Георгий Ведерников работал в «Группе ЛСР» с 1993 года. Он был одним из первых топ-менеджеров, основавших группу. Компанию он покинул в 2011 году.

Предприниматель Андриан Мельников в 1995 году основал торговую базу по продаже цемента в Пикалево. С 1998 года компания существует под названием «Строительный торговый дом «Петрович».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Кипр отменил предоставление гражданства в обмен на инвестиции.