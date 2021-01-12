Молодого солдата заподозрили в изнасиловании маленькой девочки в Петербурге

На Петербурге задержали 19-летнего военного снайпера, который четыре года назад мог изнасиловать 10-летнюю девочку.

Молодого солдата из Удмуртии, служащего в Каменке, задержали на Московском вокзале в понедельник, 11 января. Сотрудники правоохранительных органов предполагают, что четыре года назад парень изнасиловал школьницу в удмуртской деревне Костино. На тот момент ему было 15 лет, а девочке — 10 лет. Об этом сообщает Piter.TV.

Со слов потерпевшей, подозреваемый вступил с ней в половой акт, хотя сам задержанный утверждает, что были только поцелуи и интимные ласки. Также солдат заверил полицейских, что девочка выглядела старше из-за «пышных форм» и якобы соврала, что ей не 10 лет, а 12.

Снайпера этапировали в родной город, где будут проводиться следственные мероприятия.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жительница Колпинского Петербурга заявила в полицию на своего 29-летнего мужа. Она утверждает, что мужчина развращал их дочь-подростка.