Петербургские водолазы помогают искать шестилетнего ребенка в Карелии

Мальчика пока не нашли: ни живым ни мертвым. Фото: скриншот Вконтакте

Мальчика пока не нашли: ни живым ни мертвым. Фото: скриншот Вконтакте

Мальчик пропал в конце 2020 года.

В республике Карелия продолжают искать шестилетнего ребенка, который пропал 30 декабря 2020 года. К поискам подключили водолазов – они приехали в том числе из Санкт-Петербурга. Они ищут тела ребенка в реке Тохмайоки. Об этом сообщается в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Водолазная группа «Доброволецъ».

Час назад были закончены поисковые работы, они оказались безрезультатными. Ребенка продолжат разыскивать. Пользователи надеются, что мальчика найдут живым и благодарят волонтеров, которые не теряют надежды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что полуторагодовалый ребенок скончался после схода лавины в Норильске. Отмечается, что ранее спасатели нашли тело мамы ребенка, а позже и самого полуторагодовалого малыша, который также скончался из-за данного происшествия