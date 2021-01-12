В Петербурге заработал Центр компетенций по формированию комфортной городской среды

В Петербурге заработал Центр компетенций по формированию комфортной городской среды
Центр создан общими усилиями комитета по благоустройству, ИТМО, Санкт-Петербургского лесотехнического университета, холдинга «Ленполиграфмаш» и Ассоциации умных городов. Фото: Администрация Петербурга

В Петербурге открыли Центр компетенций по формированию комфортной городской среды. Там будут обсуждать проекты, которые благоустроят город.

Об этом стало известно во вторник, 12 января. Идеи смогут предлагать жители города, представители власти, архитекторы, дизайнеры, специалисты садово-паркового хозяйства.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, общественные пространства и зоны отдыха будут создаваться с учетом того, где они расположены – в историческом центре или в новых районах.

В центре есть исследовательская и производственная лаборатории, выставочная площадка. Кроме того, созданаонлайн-платформа для взаимодействия с экспертами области.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что об открытии в Славянке КДЦ Green Park. Строительство началось в 2019 г. и завершилось менее чем за полтора года.

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