«Сбер» создал алгоритм для выявления коронавируса за минуту

Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» создала алгоритм для мгновенного выявления вероятности заболевания коронавирусной инфекцией. В скором времени приложение будет доступно в App Store и Google Play.
Наличие или отсутствие вируса в организме определяется по симптомам и трем звуковым моделям – кашлю, голосу и дыханию. Все звуки собираются в спектрограмму, затем ее анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть. Нейронная система за минуту проанализирует особенности звука.
Как сообщили в пресс-службе компании, пока результаты искусственного интеллекта не дотягивает до точности биологического метода ПЦР. Однако алгоритм делает успехи.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в целом по России замечена стабилизация ситуации с заболеваемостью, но количество зараженных разнится в зависимости от региона.