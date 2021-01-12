«Сбер» создал алгоритм для выявления коронавируса за минуту

Разработчики отметили, что их модель пока не достигла точности биологической ПЦР-пробы. Фото: Администрация Петербурга

Разработчики отметили, что их модель пока не достигла точности биологической ПЦР-пробы. Фото: Администрация Петербурга

Лаборатория искусственного интеллекта «Сбера» создала алгоритм для мгновенного выявления вероятности заболевания коронавирусной инфекцией. В скором времени приложение будет доступно в App Store и Google Play.

Наличие или отсутствие вируса в организме определяется по симптомам и трем звуковым моделям – кашлю, голосу и дыханию. Все звуки собираются в спектрограмму, затем ее анализирует глубокая сверхточная нейронная сеть. Нейронная система за минуту проанализирует особенности звука.

Как сообщили в пресс-службе компании, пока результаты искусственного интеллекта не дотягивает до точности биологического метода ПЦР. Однако алгоритм делает успехи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в целом по России замечена стабилизация ситуации с заболеваемостью, но количество зараженных разнится в зависимости от региона.