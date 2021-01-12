Бородиной и Бузовой вдвое урезали зарплату после закрытия «Дома-2»

Бородиной и Бузовой вдвое урезали зарплату после закрытия &#171;Дома-2&#187;
Вероятно, такие перемены, наоборот, поспособствуют новому витку развития проекта. Скриншот: YouTube/ДОМ-2

После закрытия телешоу «Дом-2» зарплаты ведущих снизились почти в два раза. Теперь Ольга Бузова и Ксения Бородина будут получать около миллиона рублей в месяц каждая.

Точные суммы выплат будут зависеть от от количества эфиров шоу «Бородина против Бузовой», которое руководство канала решило оставить.

Как сообщила «Комсомольская правда», в новом году работу потеряли многие, кто трудился над созданием телепроекта. Сейчас на «поляне» оставили 14 рейтинговых участников. Деньги им пока не платят.

Напомним, популярное телешоу «Дом-2», которое выходило в эфир с 2004 года, закрыли. Последний выпуск программы зрители увидели 30 декабря в 22:00.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала официальную причину закрытия «Дома-2».

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