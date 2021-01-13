Пулково 13 января работает без отмен и задержек

Пулково 13 января работает без отмен и задержек
Пулково подготовили к зиме. Фото: пресс-служба ООО "ВВСС"

Сегодня в небо над Санкт-Петербургом поднимутся все запланированные самолеты. В Пулково обошлось без отмены рейсов.

Об этом стало известно в среду, 13 января. Согласно данным онлайн-табло аэровокзала, все запланированные рейсы сегодня будут выполнены согласно расписанию.

Информация об изменениях появится на сайте аэропорта, где в режиме онлайн можно увидеть задержки и отмены рейсов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту задержали мужчину, подозреваемого в краже 19 коллекционных рождественских монет. Злоумышленнику грозит лишение свободы сроком до пяти лет. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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