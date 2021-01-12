В Пулково задержали грузчика, укравшего 19 коллекционных рождественских монет

В Пулково задержали грузчика, укравшего 19 коллекционных рождественских монет
В Пулково произошла кража дорогих монет. Фото: пресс-служба "ВВСС"

В общей сложности они стоят около 46 тысяч рублей.

В Пулково задержали мужчину, подозреваемого в краже 19 коллекционных рождественских монет. Об этом сообщили в транспортной полиции петербургского аэропорта.

По предварительным данным, грузчик, работающий в Пулково, обратил внимание на отправление из страны дальнего зарубежья в Москву. Он открыл коробку и решил присвоить себе содержимое стоимостью около 46 тысяч рублей.

Преступление удалось раскрыть благодаря сотруднице клининговой компании, которая заметила в мусорном пакете вскрытое почтовое отправление. Подозреваемого уже задержали. В отношении него возбуждено уголовное дело, ему грозит лишение свободы сроком до пяти лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге завели уголовное дело после кражи 26 ценных предметов из института РАН.

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