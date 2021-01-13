Минюст планирует получить право доступа к банковской тайне

Министерство юстиции России разработало поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Фото: pixabay.com

Министерство юстиции России разработало поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности». Фото: pixabay.com

В России могут внести поправки в федеральный закон «О банках и банковской деятельности», по которым банковская тайна станет доступной для министерства юстиции. Соответствующее нововведение разработали в ведомстве.

Как сообщает газета «Известия» со ссылкой на Минюст, которое подтвердило разработку закона, данная поправка позволит усовершенствовать надзор за деятельностью некоммерческих организаций. Инициативу лично поддержал глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных организаций Сергей Гаврилов.

Напомним, что ранее Минфин разработал подобные поправки. По ним министерство имеет доступ к банковской тайне налоговиков. Это позволяет получать регулярные данные об операциях по счетам банков и их клиентов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о том, что в Минфине объяснили порядок уплаты налога по вкладам.