Предлагаемая петербуржцам зарплата выросла на 13% за год

Несмотря на пандемию и коронакризис, средняя зарплата в вакансиях в Петербурге за год выросла на 13%. Также жители Петербурга стали чаще искать работу — активность соискателей увеличилась на 37%.

Итоги 2020 года подвели аналитики центра «Авито Работа».

Количество запрошенных контактов работодателей потенциальными работниками выросло на 37%. Отмечается, что рост активности соискателей не обязательно говорит о том, что их стало больше. Один и тот же соискатель мог неоднократно искать работу в течение года.

По уровню зарплат в России по-прежнему лидируют Москва и Петербург. Средняя зарплата в вакансиях с графиком «полный день» в столице выросла на 10% — до 55 тыс. рублей, а в Петербурге зарплаты выросли на 13% — до 45 тыс. рублей.

Число предложений от работодателей в Петербурге увеличилось за 2020 год на 20%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что большинство петербуржцев хотят поменять работу в 2021 году.