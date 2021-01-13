В Петербурге учредят звание «Заслуженный работник СМИ»

В Петербурге учредят звание &#171;Заслуженный работник СМИ&#187;
Звание заслуженного работника СМИ позволит отметить специалистов, чья деятельность, - возможно, незаметная для зрителей и читателей, - обеспечивает оперативную и бесперебойную работу средств массовой информации в Петербурге. Фото: pixabay

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих предложил учредить почетное звание заслуженного работника СМИ.

Информация об этом в среду, 13 января, появилась на сайте Союза журналистов. Отметим, что соответствующие награды уже вручают работникам СМИ в Ленобласти, Подмосковье, Крыму, Татарстане и Краснодарском крае. В заявлении Союза отмечается, что присуждение звания позволит отметить многолетний труд не только звезд журналистики Северной столицы, но и монтажеров, редакторов, корректоров и многих других специалистов, чья деятельность не столь заметна, но не менее важна.

Предложение поддержал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По предварительному согласованию, присуждать звание «Заслуженный работник СМИ» будут каждый год 13 января, в День российской печати.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 50 петербуржцев получили почетный знак «За милосердие».

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