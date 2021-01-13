В Петербурге учредят звание «Заслуженный работник СМИ»

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих предложил учредить почетное звание заслуженного работника СМИ.

Информация об этом в среду, 13 января, появилась на сайте Союза журналистов. Отметим, что соответствующие награды уже вручают работникам СМИ в Ленобласти, Подмосковье, Крыму, Татарстане и Краснодарском крае. В заявлении Союза отмечается, что присуждение звания позволит отметить многолетний труд не только звезд журналистики Северной столицы, но и монтажеров, редакторов, корректоров и многих других специалистов, чья деятельность не столь заметна, но не менее важна.