В Петербурге учредят звание «Заслуженный работник СМИ»

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих предложил учредить почетное звание заслуженного работника СМИ.
Информация об этом в среду, 13 января, появилась на сайте Союза журналистов. Отметим, что соответствующие награды уже вручают работникам СМИ в Ленобласти, Подмосковье, Крыму, Татарстане и Краснодарском крае. В заявлении Союза отмечается, что присуждение звания позволит отметить многолетний труд не только звезд журналистики Северной столицы, но и монтажеров, редакторов, корректоров и многих других специалистов, чья деятельность не столь заметна, но не менее важна.
Предложение поддержал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. По предварительному согласованию, присуждать звание «Заслуженный работник СМИ» будут каждый год 13 января, в День российской печати.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что 50 петербуржцев получили почетный знак «За милосердие».