В Петербурге за 2020 год закрылись 119 кафе и ресторанов

В общей сложности, отмечается в исследовании, по итогам 2020 года на основных торговых коридорах Петербурга было вакантно 11,3% помещений, что на 2,8 процентного пункта выше, чем в конце 2019 года. Фото: pixabay

В общей сложности, отмечается в исследовании, по итогам 2020 года на основных торговых коридорах Петербурга было вакантно 11,3% помещений, что на 2,8 процентного пункта выше, чем в конце 2019 года. Фото: pixabay

В течение 2020 года в Северной столице открыли 84 новые точки общепита, что на 36% меньше показателей 2019 года.

А вот закрылись в прошлом году сразу 119 заведений. О текущем положении дел в ресторанной сфере свидетельствует исследование консалтинговой компании JLL. При этом центральной барной улице города, — улице Рубинштейна, — удалось сохранить основной пул арендаторов. Она показала минимум свободных помещений за последние три года.

В сфере услуг кризис пандемии больше всего коснулся банковских отделений. За 2020 год закрылись 20 филиалов банков на основных торговых улицах Петербурга. Открылись, в свою очередь, лишь шесть отделений. Закрытий больше, чем открытий также и в сфере магазинов одежды, обуви и аксессуаров — 60 и 53 соответственно.

Подводя итог, эксперты считают, что до восстановления рынка еще далеко, а весной 2021 года может произойти вторая волна закрытий, связанная с по-прежнему низкой вероятностью восстановления туристического потока.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что заведения Петербурга продолжают нарушать запрет на работу после 23 часов.