Фигуристка Станислава Константинова ушла из академии Плющенко

Девушка сменила тренерский штаб второй раз за год.

Российская фигуристка Станислава Константинова объявила о своем уходе из академии Евгения Плющенко. Об этом сообщает РИА Новости. Это второй раз за год, когда спортсменка меняет тренерский штаб. При этом девушка уверяет, что продолжает спортивную карьеру.

Долгое время Константинову тренировала Валентина Чеботарева, но после провала на чемпионате России девушка переехала в Москву и начала тренироваться у двукратного олимпийского чемпионата Евгения Плющенко.

На очередном чемпионате страны Константинова не смогла показать хороших результатов и заняла предпоследнее место. После этого она приняла решение вновь сменить тренера.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в браке у Плющенко и Рудковской родился второй сын. Мальчика назвали Арсением. Он появился на свет 25 сентября.