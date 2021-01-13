Янковский рассказал о съемках скандальной сцены с Асмус

Янковский рассказал о съемках скандальной сцены с Асмус
Кристина Асмус сыграла главную женскую роль в экранизации романа Дмитрия Глуховского. Постер фильма "Текст".

Актер считает, что зрители должны понимать разницу между фильмом и реальностью.

Актер Иван Янковский рассказал, как прошли съемки нашумевшего фильма «Текст». Он также вспомнил о скандальной сцене интимного характера с Кристиной Асмус. Своими впечатлениями артист поделился в программе Федора Бондарчука «Кино в деталях».

Янковский заявил, что получил огромное удовольствие от участия в фильме. Он отметил, что это был интересный опыт. Также артист добавил, что они с Асмус хорошо выполнили свою работу – настолько, что многие возмутились откровенности постельной сцены.

«Хотя все, естественно, понимают, что это обман, ничего не было. Просто мы качественно «развели» всех. Человек должен понимать, что это кино»,

— считает Янковский.

Напоминаем, что Харламов и Асмус шокировали поклонников новостью о разводе минувшим летом. Они признались, что просто стали отдаляться друг от друга и не видят смысла пытаться сохранять отношения.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что располневшая Асмус показала счастливое фото с Харламовым.

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