В России вновь растет число случаев заражения коронавирусом: 24,7 тысяч за сутки

В России вновь растет число случаев заражения коронавирусом: 24,7 тысяч за сутки
Количество ежедневных случаев заражения COVID-19 вновь неумолимо растет. Фото: пресс-служба Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга

По данным оперативного штаба на утро 14 января, в России за сутки зарегистрировали 24 763 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом у 3 426 человек (13,8%) болезнь выявлена активно как у контактных лиц и протекает бессимптомно. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 3 495 816 человек, столкнувшихся с коронавирусом. Кроме того, за сутки COVID-19 унес жизни 570 пациентов. С начала пандемии число жертв инфекции достигло 63 940 человек.

Отметим, что число выписанных из больниц по выздоровлению за последние сутки на 3 000 человек превышает количество заболевших. Отправились домой, таким образом, 27 956 пациентов. За все время пандемии в России победили ковид 2 882 044 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили более 3 тысяч горожан, подхвативших коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
COVID-19 новые случаи заражения пандемия коронавируса Россия статистика


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге снова более 3 тысяч случаев Covid-19 за сутки
В России вновь растет число случаев заражения коронавирусом: 24,7 тысяч за сутки
В ТЦ Невского района «накрыли» торговую точку с подделками ...
От коронавируса скончались еще 83 петербуржца
В Петербурге спрос на квартиры в новостройках за год вырос на 64%
В Москве продлили COVID-ограничения до 21 января
В Ленобласти следователи проверяют ЧП с паромом «Аркадий ...
Полицейские Петербурга задержали лже-газовиков, которые обманули 80-летнего ...