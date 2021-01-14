В России вновь растет число случаев заражения коронавирусом: 24,7 тысяч за сутки

По данным оперативного штаба на утро 14 января, в России за сутки зарегистрировали 24 763 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

При этом у 3 426 человек (13,8%) болезнь выявлена активно как у контактных лиц и протекает бессимптомно. Нарастающим итогом в стране зафиксировано 3 495 816 человек, столкнувшихся с коронавирусом. Кроме того, за сутки COVID-19 унес жизни 570 пациентов. С начала пандемии число жертв инфекции достигло 63 940 человек.

Отметим, что число выписанных из больниц по выздоровлению за последние сутки на 3 000 человек превышает количество заболевших. Отправились домой, таким образом, 27 956 пациентов. За все время пандемии в России победили ковид 2 882 044 человека.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки выявили более 3 тысяч горожан, подхвативших коронавирус.