Минкульт аннулировал конкурс на реставрацию Интендантских складов в Петербурге

Торги на выбор подрядчика для реставрации Интендантских складов в Северной столице отменили в очередной раз, судя по информации, размещенной на сайте госзакупок в среду, 13 января.

Основанием аннулирования конкурса стало решение заказчика — Министерства культуры РФ. Других документов, позволяющих лучше разобраться в причинах очередной отмены торгов, на сайте нет. Напомним, что конкурс был объявлен совсем недавно, в конце декабря. Заявки должны были принимать до 19 января.

Ранее, весной 2020 года, Северо-Западная дирекция Минкульта в одностороннем порядке расторгла два контракта на ремонт складов с компанией «Гласстрой» общей стоимостью более 500 млн рублей из-за нарушений со стороны исполнителя.

Напоминаем, gazeta.spb.ru сообщала, что еще в 2019 году раскрыли крупное хищение при реставрации Интендантских складов. Предприниматель присвоил 25 млн рублей.