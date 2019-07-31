Фигурант дела по капремонту «Интендантских складов» отправлен под домашний арест

Согласно материалам дела, предприниматель похитил порядка 25 млн рублей, которые принадлежат ФГКУ, выделенных для ремонта памятника Минкультом России.

По решению суда, предприниматель Валерий Кудряшов отправлен под домашний арест до 10 сентября этого года, сообщили Gazeta.SPb в Объединенной пресс-службу судов Санкт-Петербурга.

Кудряшов подозревается в хищении денег и мошеннических действиях, что он совершил при проведении реставрационных работ и капитального ремонта памятника культуры «Здание Главного Кригс-Комиссариата «Интендантские склады».

По версии следствия, подозреваемый с октября 2015 по март 2017 года Бирюков, занимая должность замдиректора по стратегическому развитию ФГКУ «СЗД», в корыстных целях, поддерживая дружеские отношения с ИП обвиняемого гендиректором АО «Ремстройфасад» Булыгиным и другими, помогал им в совершении мошеннических схем советами.

Предполагается, что Кудряшов получал деньги, которые были переведены на расчетные счета АО «Ремстройфасад» и обналичивал их.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Минкульт отсудил у подрядчика новой сцены петербургского МДТ 213 млн рублей.