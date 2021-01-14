Игравшему мячом на путях метро в Петербурге запретят спускаться в подземку

Молодому парню из Петербурга запретят пользоваться городским метро после случая, когда он пинал футбольный мяч прямо на путях.

Об этом сообщает «Петербургский метрополитен». Все произошло в среду, 13 января, на станции «Звенигородская» на фиолетовой ветке. Юноше, по всей видимости, очень захотелось поиграть с мячом, но место для этого он выбрал совсем не подходящее — пути станции. Он спустился с платформы, попинал мяч и, к счастью, успел забраться обратно до прибытия поезда.

В пресс-службе подземки отметили, что ранее сотрудники метрополитена неоднократно ловили молодого человека за различные нарушения.

Данную ситуацию взяли на особый контроль. Метрополитен проводит необходимые мероприятия, чтобы этот пассажир больше не смог посещать подземку. Его могут привлечь к ответственности.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцу угрожали ножом в вагоне метро на «Сенной».