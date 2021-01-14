Снятая с дерева в Агалатово рысь погибла от от болезни

Снятый с дерева в Агалатово рысенок не выжил. Фото: скриншот видео "Сирин"

Снятый с дерева в Агалатово рысенок не выжил. Фото: скриншот видео "Сирин"

Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» сообщил о смерти рысенка, которого спасатели сняли с дерева во Всеволожском районе Ленобласти.

Об этом сообщается на странице центра «ВКонтакте». Жители деревни Агалатово заметили сидевшую на дереве рысь в ночь на 6 января. Для помощи животному были вызваны спасатели. Чтобы снять хищника с дерева, пришлось ввести его в состояние наркоза.

Вскоре рысенка доставили в центр «Сирин». Анализы крови показали очень низкий уровень лейкоцитов, а позже ветеринары поставили ему диагноз панлейкопения. Ему ставили уколы и оказывали должное лечение, однако спасти котика не удалось.

«Увы, несмотря на старания врачей, малыш не справился. Изначально был очень высокий титр вируса. Прививайте своих животных!, — сообщили в центре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели сняли с дерева рысь в Ленобласти.