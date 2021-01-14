Снятая с дерева в Агалатово рысь погибла от от болезни

Снятая с дерева в Агалатово рысь погибла от от болезни
Снятый с дерева в Агалатово рысенок не выжил. Фото: скриншот видео "Сирин"

Центр реабилитации и реинтродукции диких животных «Сирин» сообщил о смерти рысенка, которого спасатели сняли с дерева во Всеволожском районе Ленобласти.

Об этом сообщается на странице центра «ВКонтакте». Жители деревни Агалатово заметили сидевшую на дереве рысь в ночь на 6 января. Для помощи животному были вызваны спасатели. Чтобы снять хищника с дерева, пришлось ввести его в состояние наркоза.

Вскоре рысенка доставили в центр «Сирин». Анализы крови показали очень низкий уровень лейкоцитов, а позже ветеринары поставили ему диагноз панлейкопения. Ему ставили уколы и оказывали должное лечение, однако спасти котика не удалось.

«Увы, несмотря на старания врачей, малыш не справился. Изначально был очень высокий титр вируса. Прививайте своих животных!, — сообщили в центре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели сняли с дерева рысь в Ленобласти.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
агалатово ленобласть рысь сирин спасение животных


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Сертолово женщину подозревают в гибели 66-летней свекрови
В Выборге поймали хулиганов, пытавшихся убить троих мужчин
Энергетики Петербурга продолжат работу в усиленном режиме в связи с морозами
Снятая с дерева в Агалатово рысь погибла от от болезни
Уволившийся директор Музея истории Петербурга станет спецпредставителем Беглова
Апелляция адвоката историка Соколова на приговор поступила в суд Петербурга
Живодер из Петербурга полгода будет отрабатывать избиение собаки молотком
В Петербурге до конца учебного года сохранится смешанный формат обучения в школах