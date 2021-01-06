Спасатели сняли с дерева рысь в Ленобласти

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели сняли с дерева рысь. Ей пришлось ввести наркоз.
Рысь заметили в ночь на среду, 6 января, в деревне Агалатово . Кадрами животного поделились в группе «Пожарно-спасательная служба Агалатово» в социальной сети «ВКонтакте».
Специалисты ввели животное в состояние наркоза, сняли с дерева и передали в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесах Ленобласти засняли краснокнижную росомаху. В регионе живет не более 14-15 особей.