Спасатели сняли с дерева рысь в Ленобласти

Чтобы снять большую кошку с дерева, ей пришлось ввести наркоз. Фото: группа «Пожарно-спасательная служба Агалатово» в соцсети «ВКонтакте».

Чтобы снять большую кошку с дерева, ей пришлось ввести наркоз. Фото: группа «Пожарно-спасательная служба Агалатово» в соцсети «ВКонтакте».

Во Всеволожском районе Ленобласти спасатели сняли с дерева рысь. Ей пришлось ввести наркоз.

Рысь заметили в ночь на среду, 6 января, в деревне Агалатово . Кадрами животного поделились в группе «Пожарно-спасательная служба Агалатово» в социальной сети «ВКонтакте».

Специалисты ввели животное в состояние наркоза, сняли с дерева и передали в Центр реабилитации и реинтродукции диких животных.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в лесах Ленобласти засняли краснокнижную росомаху. В регионе живет не более 14-15 особей.