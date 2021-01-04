В лесах Ленобласти засняли краснокнижную росомаху

В лесах Ленобласти заметили редкую росомаху, занесенную в региональную Красную книгу. Животное неслось по снежному полю к Вепсскому лесу.

Темная росомаха пронеслась по плотному слою снега, ее снимали со снегохода. Как сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Ленобласти, запечатлеть животное на видео успела администрация парка.

росомаха считается одним из самых крупных представителей семейства куньих. В Ленобласти живет не более 14-15 особей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге заметили краснокнижного зимородка.