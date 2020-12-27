В Петербурге заметили краснокнижного зимородка

Зимородок занесен в Красные книги Петербурга и Ленобласти. Фото: группа "Природа и животные | СПб и Ленинградская область" "ВКонтакте"

Зимородок занесен в Красные книги Петербурга и Ленобласти. Фото: группа "Природа и животные | СПб и Ленинградская область" "ВКонтакте"

В Северной столице удалось заснять краснокнижного зимородка. У птицы оранжевая грудка и ярко-бирюзовая спинка.

Фотографиями местные жители поделились в группе «Природа и животные | СПб и Ленинградская область» в социальной сети «ВКонтакте». По словам автора записи, «окружающий мир погрузился в царство тени» от отсутствия солнца. А зимородок с огненным брюшком порадовал яркими красками.

Напомним, что эта птица включена в Красную книгу Петербурга и Ленобласти.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что скопу из Красной книги спасли от стаи кошек в Петербурге. Птенца забрали инспекторы комитета по природопользованию. После осмотра её было решено оставить под наблюдением ветеранов на несколько дней.