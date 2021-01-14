Школам Петербурга обещают «непростой февраль» из-за волны карантинов

Многие школьные классы могут уйти на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Многие школьные классы могут уйти на карантин из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Петербургские власти предупреждают, что в школах города ожидается «непростой февраль» в связи с обычным для конца зимы ростом заболеваемости гриппом и ОРВИ.

Вице-губернатор города Ирина Потехина рассказала на своей странице «ВКонтакте», что на сегодняшний день все петербургские школы работают в обычном очном режиме. На дистанционке учатся всего 22 класса, тогда как на пике пандемии их было 400. На больничном остаются 977 детей и 762 педагога.

«Впереди — непростой февраль, когда по ежегодной статистике школьники больше всего болеют гриппом и ОРВИ. Именно в это время, как показывают многолетние наблюдения, на карантин уходит максимальное количество классов», — подчеркнула чиновница.

Потехина рассказала, что за новогодние каникулы к ней поступило большое число обращений, особенно много было по поводу смешанного обучения и снятия ограничений в дополнительном образовании.

Она отметила, что смешанный формат, на который ребенок может перейти по заявлению родителей, будет действовать как минимум до конца учебного года.

Насчет дополнительного образования пока ясности нет, но власти смотря на этот вопрос с осторожным оптимизмом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще 1,5 тысячи детей вернулись в школы Петербурга после болезни.