Власти Франции вводят комендантский час из-за коронавируса

Власти Франции вводят комендантский час из-за коронавируса
Флаг Франции. Фото: Pixabay

Власти Франции приняли решение о введении на всей территории страны с 16 января комендантского часа.

Комендантский час будет начинаться в 18.00 и заканчиваться в 6.00, сообщает ТАСС со ссылкой на премьер-министра страны Жана Кастекса.

По его словам, такое решение было принято в связи с тем, что «вирус продолжает стремительно распространяться по всей территории». Ограничение вводится по меньшей мере на 15 дней.

По последним данным, во Франции зафиксировано 2 888 448, выздоровело 211 598 пациентов, число летальных исходов достигло 69 168.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что национальное собрание Франции одобрило стратегию по выходу из карантинного режима, разработанную правительством страны. Однако план не поддержал сенат. Предполагалось, что постепенный выход из самоизоляции начнется 11 мая, но теперь, вероятно, ситуация изменится.

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