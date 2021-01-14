Ярмольник: имя Грачевского стало синонимом «Ералаша»

Актёр Леонид Ярмольник рассказал, каким ему запомнился Борис Грачевский. Он сказал, что его стало синонимом «Ералаша» и у всех было на слуху, многие у него снимались, сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что Борис Грачевский был человеком, который всегда готов прийти на помощь.

«Борю знают, как никого. Его знают все, знают, что Боря — это синоним «Ералаша». Он даже в трудные времена, в 90-е, когда все гибло, он все равно вытащил «Ералаш», он не погиб и выжил, это замечательный детский киножурнал, и не только детский «, — сказал Ярмольник.

Грачевский заразился коронавирусом 21 декабря, спустя неделю его госпитализировали в больницу № 52. Перед Новым голо его жена рассказала, что Грачевский находится в стабильно тяжелом состоянии. Некоторое время 71-летний режиссер лечился в домашних условиях, однако его самочувствие ухудшилось. Его перевели в реанимацию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в четверг, 31 декабря, в канун Нового года стало известно, что основатель и художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский, борющийся с коронавирусной инфекцией, переведен в реанимацию.