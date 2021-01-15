Запрет выхода на лед в Петербурге могут продлить до 15 марта

Власти Северной столицы могут продлить запрет выхода на лед до завершения зимнего сезона. Проект постановления, опубликованный на сайте Смольного, подразумевает, что зимнюю рыбалку и прогулки по льду отменят до 15 марта.

Ограничение, целью которого является обеспечение безопасности горожан, коснется водоемов Адмиралтейского, Василеостровского, Петроградского и Центрального районов Петербурга, а также акваторий рек Нева, Малая Нева, Большая, Средняя и Малая Невки на участке от Вантового моста до мостов Западного скоростного диаметра.

Контроль за соблюдением запрета будет осуществлять вице-губернатор и глава администрации губернатора Санкт-Петербурга Валерий Пикалев. Напомним, что сотрудники МЧС и транспортная полиция и сейчас регулярно совершают профилактические рейды, выявляя нарушителей на льду.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в течение новогодних каникул сотрудники водной полиции составили 8 административных протоколов по факту прогулок на льду.