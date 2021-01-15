Сотрудники водной полиции в Петербурге с начала года выявили 8 нарушителей, вышедших на лед

За несоблюдение указанного запрета нарушителям грозит штраф в размере до 5000 рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

За несоблюдение указанного запрета нарушителям грозит штраф в размере до 5000 рублей. Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО

Сотрудники водной полиции Северной столицы регулярно проводят профилактические рейды, пресекая незаконный выход горожан на лед с целью сохранения их жизни и здоровья.

Рейды проводятся совместно с Комитетом по вопросам законности, правопорядка и безопасности, Северо-Западным региональным поисково-спасательным отрядом МЧС России, поисково-спасательной службой Санкт-Петербурга и ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу. С начала 2021 года совершено 14 таких выездов.

По итогам рейдов выявлено 8 нарушителей, гулявших по льду в небезопасный период. Кроме того, стражам порядка приходится регулярно проводить дополнительные беседы с любителями зимней рыбалки, которые упорно игнорируют запрет нахождения на льду, действующий включительно до 15 января.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржец играл в мяч прямо на путях в метро. Теперь ему хотят запретить пользоваться подземкой.