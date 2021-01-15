Россия выйдет из договора по открытому небу

Россия выходит из договора, который был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Фото: pixabay

Россия выходит из договора, который был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Фото: pixabay

Россия начала процедуры по выходу из Договора по открытому небу. Причины данного решения назвал глава комитета верхней палаты парламента по международным делам Константин Косачев.

О выходе России из договора стало известно в пятницу, 15 января. Об этом завило министерство иностранных дел. Кроме этого, Константин Косачев прокомментировал данное решение на своей официальной странице в Facebook.

«Новость из разряда вполне предсказуемых. Напомню, что первыми из Договора вышли США. Но его еще можно было бы спасти, будь к этому воля не только России (а мы ее четко обозначили), но и других участников соглашения, прежде всего из НАТО», – рассказал политик.

По словам Константина Косачева, союзники США и НАТО могли бы не передавать Вашингтону никакую информацию, получаемую в результате реализации договора.

«То есть ДОН запрещает передать информацию США от остальных натовцев, а Вашингтонский договор их к этому обязывает (достаточно американцам сослаться на угрозу своей безопасности какими-то действиями России, а они как известно ссылаются на это по поводу и без повода)», – пояснил Константин Косачев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стала известна возможная дата послания Путина Федеральному собранию.