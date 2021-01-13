Стала известна возможная дата послания Путина Федеральному собранию

По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов и руководители крупнейших СМИ. Фото: сайт Президента России

По традиции на мероприятии присутствуют сенаторы, депутаты Госдумы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, в том числе главы общественных палат регионов и руководители крупнейших СМИ. Фото: сайт Президента России

Традиционное послание президента Федеральному собранию может состояться в середине февраля 2021 года.

Об этом в среду, 13 января, информирует РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в парламенте. Напомним, что президент Владимир Путин ежегодно обращается к Федеральному собранию, подводя итог текущей ситуации в стране и обозначая основные стратегические векторы развития внутренней и внешней политики на ближайшую перспективу.

В среднем оглашение программного документа длится немногим более часа. К примеру, прошлогоднее выступление главы государства длилось час и 12 минут. Рекордным стало обращение 2018 года, которое заняло один час и 55 минут.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент еще не делал прививку от коронавируса. Песков пообещал, что глава государства сам объявит об этом, как только пройдет процедуру вакцинации.