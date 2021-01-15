Скончался актер театра Табакова Александр Воробьев

Актер театра и кино Александр Воробьев скончался на 59-м году жизни. Деятель искусства проработал в Московском театре Олега Табакова более 30 лет.

О смерти Александра Воробьева стало известно в пятницу, 15 января. Информация об этом появилась на сайте театра.

«С прискорбием сообщаем, что 15 января не стало заслуженного артиста Александра Воробьева. Через месяц, 14 февраля, ему бы исполнилось 59 лет», – говорится в сообщении театра.

Напомним, что заслуженный артист России Александр Воробьев родился в Гомеле в 1962 году. Свою актерскую карьеру он начал в 1979 году с поступления в ГИТИС. После окончания учебного заведения он играл в Московском областном театре драмы, а уже с 1989 года – в театре Олега Табакова.

На счету артиста более 50 ролей в кино. Актер сыграл в фильмах «Содержанки», «Любовь под прикрытием», «Адмирал» и «Дальнобойщики».

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