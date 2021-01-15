Бориса Грачевского похоронят 17 января на Троекуровском кладбище

Церемония прощания с художественным руководителем «Ералаша» Борисом Грачевским пройдет в это воскресенье, 17 января, в Доме кино в российской столице.

Об этом сообщила супруга Грачевского Екатерина Белоцерковская. Как передает ТАСС, гражданская панихида в Доме кино начнется в 11 часов утра. Бориса Грачевского похоронят на Троекуровском кладбище.

Отмечается, что церемония прощания с умершим и похороны пройдут в открытом формате.

Борис Грачевский умер 14 января на 72-м году жизни. Под Новый год режиссера госпитализировали в больницу, где ему поставили диагноз коронавирусная инфекция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что актёр Леонид Ярмольник рассказал, каким ему запомнился Борис Грачевский. Он сказал, что его имя стало синонимом «Ералаша» и у всех было на слуху.