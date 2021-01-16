В магазине на Благодатной подросток попытался вынести алкоголь и не справился с продавщицей

В Московском районе 15-летний совершил хищение двух банок алкогольного напитка. Подростка задержала девушка-продавец и передала полиции.

Как сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу, инцидент случился 13 января примерно в 20:00 в доме №30 по Благодатной улице. Подросток зашел в магазин, чтобы совершить хищение алкоголя. Он взял две банки и попытался скрыться, применив физическую силу в отношении девушки-продавца. Однако этого юному злоумышленнику не хватило.

Продавщица смогла задержать 15-летнего подростка до прибытия полиции. На данный момент возбуждено уловное дело.

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