Названы сферы, в которых чаще всего искали специалистов в конце года

Больше всего откликов соискателей в декабре получали вакансии для продавцов-кассиров, охранников, менеджеров по продажам, грузчиков и комплектовщиков. Фото: pixabay.com

Больше всего откликов соискателей в декабре получали вакансии для продавцов-кассиров, охранников, менеджеров по продажам, грузчиков и комплектовщиков. Фото: pixabay.com

В Декабре 2020 года работодатели чаще всего искали специалистов в отраслях транспорта, торговли и производства. От соискателей увеличилось количество резюме с дистанционной занятостью.

Данные об этом предоставил сервис Работа.ру, который провел исследование и выяснил, как изменился российский рынок труда в декабре по отношению к ноябрю 2020 года.

«Наибольший рост числа вакансий заметен в сфере транспорта и логистики — количество вакансий увеличилось на 25%. В сфере торговли вакансий стало больше на 21%. Также значительно выросло число предложений для специалистов в области производство и агропрома (на 19%) и в сфере услуг (на 14%)», – говорится в сообщении сервиса.

Отмечается, что в сфере транспорта работодатели чаще всего искали грузчиков и комплектовщиков, а в сфере торговли – продавцов, менеджеров и кассиров. Что касается области производства, то здесь был бум поиска токарей, слесарей и операторов.

Сами же соискатели стали чаще искать именно дистанционную работу. Кроме этого, снизился интерес к полной занятости.

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