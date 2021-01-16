Подполковник с женой скончались во время БДСМ-сессии в Подмосковье

Подполковник с женой скончались во время БДСМ-сессии в Подмосковье
Странные увлечения стали причиной смерти семейной пары. Фото: https://pixabay.com

В Московской области обнаружили тела семейной пары. Предположительно, подполковник и его жена умерли во время интимных занятий.

Как сообщает «Московский комсомолец», о смерти замужней пары стало известно 14 января, когда в полицию обратилась их взрослая дочь. Мужчина был работником службы безопасности в одном из банков и в тот день он не вышел на работу. Начальник позвонил дочери, которая и начала искать своих родителей.

В итоге, она обнаружила их дома в подмосковной Балашихе мертвыми. Мама и папа девушки лежали на кровати в подгузниках с синяками и гематомами на теле.

Полицейские провели осмотр квартиры и обнаружили различные интимные игрушки, а также приспособления для БДСМ-практик. Кроме этого, были обнаружены наркотические вещества и препараты, повышающие либидо.

По предварительным данным, сначала умерла женщина, следом за ней – мужчина, на руках которого были видны следы от инъекций.

Как утверждает дочь погибших, она знала об увлечении своих родителей. Они часто просили ее купить им памперсы и продуты. Им нравилось вести затворнический образ жизни таким способом неделями.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что мужчина избил официантку на площади Труда за отказ наливать ему и через неделю повторил поход в заведение.

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