Германия заявила о передаче данных России по Навальному

Германия ответила на четыре правовых запроса России по делу об отравлении оппозиционера Алексея Навального.

Об этом стало известно в субботу, 16 января. Как сообщает представитель Министерства юстиции, ответ подготовили в ведомстве ФРГ по делам юстиции. Отмечается, что Москва получила, в частности, протоколы допроса прокуратурой Берлина.

«Федеральное правительство исходит из того, что правительство РФ теперь незамедлительно предпримет все необходимые шаги для расследования преступления против господина Навального. Это преступление должно быть расследовано в России», – сообщил представитель ведомства агентству dpa.

Кроме этого, представитель добавил, что Россия имеет все необходимые документы о начале уголовного производства. Это касается проб крови, ткани и одежды Алексея навального. Данные запросы Россия отправляла Германии в августе сентябре прошлого года.

Напомним, что Алексей Навальный проходил лечение в германии после предполагаемого отравления на борту самолета из Томска в Москву. На данный момент политик планирует возвращение домой 17 января.

Однако, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Навальный объявлен в розыск с декабря прошлого года.